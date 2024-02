Lo storico hotel riapre a cinque stelle e cerca personale

Capitolo Riviera, il rinnovato Hotel Astor, si prepara a svelare la sua elegante trasformazione nella primavera di quest'anno. Lo storico edificio dalle linee potenti e rigorose è stato arricchito da un ambiente armonico e rilassante. Una nuova declinazione di lusso, in cui la calma, il verde e la bellezza darà al concetto di comfort un'estetica nuova e offrirà un'esperienza di soggiorno unica.

Dopo intensi lavori di ristrutturazione Capitolo Riviera disporrà di 37 camere, tra cui 3 suite, 5 signature room, 2 junior suite, un locale per la ristorazione e un lounge bar, che saranno aperti anche per i clienti esterni. Tra i servizi che verranno offerti agli ospiti dell'hotel: una Spa dotata di due sale per trattamenti dedicati, una piscina e una palestra oltre a uno spazio dedicato agli eventi privati e aziendali.

Ogni dettaglio dell'hotel è stato progettato con attenzione per ridurre l'impatto ambientale, dall'architettura all'approvvigionamento energetico. L'obiettivo è quello di creare un'atmosfera rilassante ed esclusiva.

Un progetto ambizioso che contribuirà a elevare il livello di ospitalità della città e coinvolgerà un ampio spettro di talenti, offrendo opportunità di lavoro nell'hotellerie a coloro che desiderano contribuire alla creazione di un'esperienza impeccabile per gli ospiti.

Gli interessati a far parte di questa nuova avventura possono visitare il sito web ufficiale capitoloriviera.com e inviare la propria candidatura a hr@capitoloriviera.com.

