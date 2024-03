Muretti a secco, aiuti anche per privati cittadini

"Slitta alle ore 10 di giovedì 21 marzo l'apertura delle domande di aiuto sull'intervento 4.4 del Programma di Sviluppo Rurale destinato al 'supporto degli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali' da 9,4 milioni di euro". Ad annunciarlo il vice presidente e assessore con delega all'Agricoltura della Regione, Alessandro Piana.

"Una misura importantissima per la salvaguardia del territorio - prosegue Piana - dedicata al ripristino dei muretti a secco, che permettono di preservare le coltivazioni e l'ambiente. La decisione è stata presa con decreto dirigenziale su mia richiesta a seguito delle istanze delle associazioni di categoria, in modo da dare la massima informazione del bando e maggiore respiro per la preparazione delle domande, già rese più snelle e di facile compilazione".

"Non è necessario essere titolari di un'impresa agricola per accedervi - continua l'assessore Piana - infatti sono beneficiari le aziende agricole, gli enti pubblici, i proprietari e i gestori dei terreni in generale. Lo stanziamento avviene con modalità a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di sostegno". Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale e su agriligurianet.it.