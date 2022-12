Immobiliare: Genova nella top 5 delle città più ricercate da chi vuole cambiare casa

Genova finisce nella top 5 delle città italiane più ricercate da chi vuole cambiare casa: questo è quanto emerge da un bilancio di Immobiliare.it che si è chiesto quali siano state le principali tendenze riconducibili alla casa nell’anno appena trascorso, rilevabili attraverso le ricerche degli utenti su sito e app.

Dunque, partendo dall'inizio, chi ha pensato che il 2022 fosse l’anno giusto per acquistare una casa ha espresso una netta preferenza per la Capitale (7% delle ricerche totali). A seguire c'è Milano (4%), indiscussa capitale economica del Paese e polo attrattivo per studenti e lavoratori, e Torino (2%), altro grande polo universitario e industriale del Nord-Ovest. In quarta posizione si trova Genova, città portuale tra le più importanti. Chiude la top 5 la città di Napoli, grande metropoli del sud Italia.

Per la casa dei propri sogni, la disponibilità finanziaria nettamente più indicata dagli italiani è stata quella tra i 100.000 e i 200.000 euro, selezionata ben nel 40% dei casi. Al secondo posto si colloca invece il range sotto i 100.000 euro, con il 23%. In terza posizione troviamo la fascia tra 200.000 e i 300.000 euro.