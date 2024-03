I giovani di Confcommercio sfatano i miti sulle piccole medie imprese

Giovedì 4 aprile alle 18 al Talent Garden Genova (Giardini Baltimora 1) arriva la seconda tappa del ciclo di eventi chiamato “Myth Busters: sfatiamo i falsi miti delle Pmi”, progetto ideato dai Giovani Imprenditori Confcommercio Genova in collaborazione con la startup Mallei, specializzata nello sviluppo commerciale B2B sia sul mercato nazionale che internazionale, e con Talent Garden.

Gli incontri, coordinati da Giulia Talamazzi, vice presidente Giovani Confcommercio Genova con delega agli Eventi, mirano a demistificare alcune delle credenze più radicate che riguardano il mondo delle piccole e medie imprese, offrendo spunti concreti e soluzioni innovative attraverso il confronto diretto con esperti del settore.

Il tema in primo piano di giovedì 4 aprile sarà “Eventi e fiere: sono ancora un’occasione per le Pmi?”: su cosa occorre puntare e cosa invece è meglio evitare? Come massimizzare l’investimento e strutturare al meglio il pre, durante e post evento? Ne parleremo con un focus su piccole e grandi manifestazioni, analizzando anche gli eventi “a impatto positivo” e quelli a scopo benefico in compagnia di Marco Raspati (ceo Regusto), Enrico Perasso (Head Of Global Events Rina) e Luigi Cotichella (responsabile area formativa Fondazione EcoEridania Insuperabili). Modera Giulia Talamazzi.

Qui per informazioni e per registrarsi all’incontro.