Confedilizia nazionale a Genova

Giornata per molti versi storica quella di giovedì 13 ottobre per Ape Confedilizia Genova, la maggiore associazione della proprietà immobiliare. Nella giornata in cui si apre ufficialmente la nuova Legislatura, con la prima seduta del Parlamento, Confedilizia sceglie Genova per discutere gli argomenti più attuali.

A partire dalle 11 si terrà presso la storica sede di Ape Confedilizia Genova, in via XX Settembre 41, il consiglio direttivo della Federazione ligure della proprietà edilizia al quale interverrà anche il presidente confederale Giorgio Spaziani Testa, che, con il presidente genovese e vice presidente nazionale Vincenzo Nasini, farà il punto sulla situazione politica e sulla politica associativa.

Con l'occasione nel pomeriggio i delegati si trasferiranno nella Sala Convegni della banca Carige per la presentazione al pubblico del libro 'Un mattone dopo l'altro', con la partecipazione dei curatori Sandro Scoppa e Vincenzo Nasini.