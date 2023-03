La classifica dei Comuni liguri che incassano di più da tasse e imposte

Un quarto delle entrate dei comuni provengono da tasse e imposte. Queste sono fondamentali per l’erogazione dei servizi necessari per le comunità. Le amministrazioni le registrano nei bilanci seguendo le indicazioni legislative dello stato centrale. Si tratta di entrate di una certa importanza a qualsiasi livello governativo e questo vale anche per i comuni, sono però importi che cambiano a livello locale.

In questo quadro, com'è messa la Liguria? OpenPolis ha analizzato nello specifico quali sono le amministrazioni che incassano di più da tasse e imposte, passando tramite i bilanci consuntivi 2021.

Se i comuni italiani incassano mediamente 496,54 euro pro capite da imposte e tasse, ci sono delle differenze a livello regionale. Le amministrazioni con le entrate maggiori sono Valle d’Aosta (1.138,79), poi al secondo posto c'è la Liguria (882,18 euro pro capite) e infine la Toscana (688,43), tre territori del centro-nord. Al contrario, i comuni che mediamente incassano di meno appartengono a tre aree del sud: Basilicata (333,64 euro pro capite), Calabria (327,52) e Sardegna (324,49).

I Comuni con le entrate maggiori pro capite: Portofino secondo a livello nazionale

Considerando i quasi ottomila comuni italiani, quello che registra le entrate maggiori è la nota località turistica valdostanta Courmayeur. Si tratta di 4.966,56 euro pro capite. Seguono Argentera (Cuneo, 4.906,95), al terzo posto Portofino (Genova, 4.747,11) e Madesimo (Sondrio, 4.521,33). I comuni in cui gli incassi superano i mille euro pro capite sono 420 comuni italiani e molti di questi - proprio come Portofino - sono località turistiche in cui vari fattori possono incidere sugli introiti comunali, come la presenza di seconde case oppure le tasse di soggiorno. Per rivedere un comune ligure bisogna andare alla 18esima posizione a livello nazionale, con Laigueglia (3.230 euro pro capite). Ventiquattresima è Bonassola, con 3.023.

In Liguria, tra i comuni con le entrate maggiori, dopo Portofino altre note località turistiche: Laigueglia e Bonassola appunto, e poi Moneglia, Framura, Alassio, Pietra Ligure, Vernazza, Bergetti, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Spotorno, Gorreto e così via. Qui il report completo a livello regionale.

Le città più grandi prime per entrate assolute

Per quanto riguarda le entrate assolute ovviamente il dato che conta è il numero di abitanti: in Liguria Genova, essendo la città più grande, è prima con 388.036.209 euro. Ma per le entrate pro capite - come abbiamo visto - si scende a 691,44 euro.

A seguire, sempre nella classifica che guarda le entrate assolute, arrivano Sanremo (57.698.439 euro), Savona (41.983.580 euro), La Spezia (33.252.629), Imperia (33.252.629), Chiavari (25.242.675) e Alassio (25.196.682). La situazione cambia se si guarda alle entrate medie pro capite: a Sanremo la cifra è di 1.090 euro, a Savona di 717 euro, a La Spezia di 365 euro, a Imperia di 792 euro, a Chiavari di 927 euro e ad Alassio di 2.478 euro.