Case a Genova, la pandemia stravolge la classifica dei quartieri più cercati

Un noto portale online che si occupa di annunci immobiliari presenta la classifica delle case più cercate a Genova nei primi mesi del 2021 per zone, dimensioni, tipologie, numero di locali e prezzi. L'analisi mette a confronto le visualizzazioni degli immobili sul sito nel primo bimestre del 2021, confrontandole con quelle dello stesso periodo del 2020, quindi pre-pandemia, nel capoluogo ligure, per indagare come sia cambiata la domanda di case a Genova nell'ultimo anno.

Le zone: sul podio delle più cercate centro storico, Sturla-Quarto e Albaro

La zona più ricercata nei primi due mesi del 2021 è il centro storico che rispetto allo stesso bimestre dello scorso anno segna un +77% delle ricerche, guadagnando ben quattro posizioni in classifica. Al secondo posto Sturla-Quarto, che crescono del +25% e guadagnano una posizione. Al terzo posto in costante crescita (+51%), Albaro, zona con prezzi più accessibili che guadagna due posizioni.

Al quarto posto troviamo Sestri Ponente, che perde due posizioni e cresce solo del +6%. In quinta posizione Castelletto, che cresce del +67%, guadagnando una posizione in classifica, e diventa sempre più zona di tendenza per cercare casa, soprattutto da acquistare. Una crescita importante viene registrata anche per i quartieri di Quinto e Nervi, al sesto posto, che guadagnano ben sei posizioni e dove le ricerche sono salite del +87%, spinte soprattutto da chi cerca casa per comprare.

Un crollo importante, invece, per Sampierdarena, che passa dal primo al settimo posto con un -21% di ricerche, zona che registra un momento di flessione lato acquirenti. All'ottavo posto in classifica la zona centro-Carignano-Portoria, che cresce del +57% e guadagna 3 posizioni; al nono la zona di Pegli, stabile in classifica rispetto al 2020, che sale del +29%. Al decimo posto la zona di San Fruttuoso, che rispetto a un anno fa perde 3 posizioni nonostante la crescita del +12%.

Facendo un'analisi più ampia si evidenzia come a crescere maggiormente sono effettivamente le zone che offrono spazi aperti e in zona di mare come Sturla-Quarto, Quinto-Nervi, e nel caso, invece, del centro storico la crescita, sostenuta dalla crescita delle ricerche di case in affitto, è probabilmente dovuta alla ricerca di case da parte degli studenti che rientrano in città.

Metrature e tagli: crescono le ricerche di case oltre i 100 mq. I quadrilocali i più cercati

Per quanto riguarda le dimensioni, le più cercate sono quelle tra i 51 e i 100 mq con una crescita del +19%, che rimangono salde in prima posizione. Al secondo posto quelle tra i 101 e i 150 mq, che crescono del +43% e salgono di una posizione in classifica, al terzo posto le case più piccole che rientrano nella fascia tra i 26 e i 50 metri quadrati, che scendono di una posizione seppur crescendo del +21%.

La tipologia più cercata si conferma l'appartamento, con una crescita del +20%. Seguono la casa indipendente (+43%) e l'attico-mansarda (+59%).

Gli appartamenti più richiesti a Genova hanno quattro locali, con una crescita del +10% rispetto all'anno scorso, poi quelli con tre che ottengono il secondo posto con una crescita del +27%, e al terzo posto gli appartamenti con cinque locali che rispetto all'anno scorso perdono una posizione, crescendo solo del +12%.

I prezzi: stabili le fasce di prezzo più cercate in città

La fascia di prezzo più cercata per le case in vendita è quella che va da 100.001 a 200.000 euro con una crescita del +26%, mentre quella tra i 50.001 e i 100.000 euro, al secondo posto, perde un -5%. Al terzo posto, le case sotto i 50.000 euro che confermano la loro posizione in classifica.

Le case in affitto più cercate sono quelle nella fascia tra 401 e 600 euro mensili con una crescita del +34% rispetto al bimestre dello scorso anno, seguono quelle tra 201 e 400€ (+79%) e quelli tra 601€ e 800€ (+55%). Fonte casa.it.