Teatro Carlo Felice, in arrivo dal governo 23 milioni di euro

In arrivo circa 23 milioni di euro per il Teatro Felice di Genova attraverso i contributi dei ministeri della Cultura e delle Finanza in una ripartizione nazionale di un totale di 150 milioni.

Un contributo importante come spiega il sindaco Marco Bucci attraverso i propri canali social: "Una notizia che non può che renderci orgogliosi. Anche nei periodi di difficoltà il teatro ha saputo offrire spettacoli di altissimo livello e la risposta del pubblico si è dimostrata estremamente importante. I nuovi fondi consentiranno al Carlo Felice di consolidarsi come un'eccellenza culturale a livello nazionale. Un'ulteriore conferma del processo di crescita del nostro teatro, una grande notizia per Genova che dimostra di poter attrarre migliaia di spettatori".

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha aggiunto: "Il teatro genovese ha ottenuto con decreto dei Ministeri della Cultura e dell’Economia il terzo miglior risultato economico in Italia per le fondazioni liriche-sinfoniche, dietro Firenze e Napoli. Un obiettivo che deriva da un ottimo lavoro di squadra, che parte dal sostegno che le istituzioni hanno dato e continueranno a dare a questo teatro. Il Carlo Felice, come si è visto dal grande successo della Prima, è pronto ad essere sempre più operativo per la cultura della nostra città, che è sinonimo di turismo, ricchezza e lavoro per la Liguria".