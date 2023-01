Carige: sei filiali genovesi, cedute a Banco Desio

"La informiamo che la sua filiale rientra tra quelle che, a decorrere dal prossimo 20 febbraio 2023, entreranno a fare parte del Gruppo Banca di Desio e della Brianza". Inizia così la comunicazione, che alcuni ex correntisti di Banca Carige, ora Bper, hanno ricevuto nelle ultime settimane.

Le filiali oggetto di cessione a Genova sono sei, più di preciso 28, 30, 31, 33, 34 e 71, ovvero: via Molassana 70R, via San Giovanni d'Acri 6R, via Pra' 140 AR, piazzale Parenzo 33R, via Struppa 146 ER e via dei Mille 59R. In totale le filiali coinvolte su tutto il territorio nazionale sono 40.

"Tale operazione - si legge ancora nella comunicazione - è finalizzata a garantire il corretto svolgimento delle dinamiche competitive di mercato nel panorama bancario italiano. Da questa data Banco Desio subentrerà nella gestione dei suoi rapporti bancari e finanziari radicati nelle filiali oggetto di cessione".

"In una comunicazione successiva - prosegue la lettera -, prevista il prossimo gennaio 2023, riceverà tutte le indicazioni di carattere operativo necessarie ad assicurare la migliore continuità nella gestione dei suoi rapporti con la nuova Banca. Per accompagnarla al meglio nel Gruppo Banco Desio, la invitiamo a visitare, sul sito bancodesio.it, la sezione 'Benvenuti in Banco Desio', che contiene le risposte alle domande più frequenti, le principali informazioni e i contatti utili a cui può da subito fare riferimento".

Insomma, dopo i disagi causati dal passaggio a Bper, come il cambio di iban e quant'altro, ora alcuni correntisti si trovano a fare i conti con questa novità imprevista. "La decisione è stata presa senza chiedere ai correntisti se erano d'accordo o meno. Mi sembra un modo scorretto di operare", commenta a GenovaToday un correntista, la cui filiale fa parte di quelle che cambieranno insegna.