Nidi gratis: stanziati altri dieci milioni di euro, soddisfatte tutte le 3.500 domande

Stanziati ulteriori dieci milioni di euro per accogliere tutte le circa 3.500 domande in possesso dei requisiti pervenute dalle famiglie liguri per il bando 'nidi gratis' varato da Regione Liguria a metà febbraio e chiuso alla mezzanotte del 2 aprile.

Dichiara il presidente della Regione Giovanni Toti: "Bando che ha riscosso un successo straordinario e che vogliamo replicare anche per il prossimo anno, considerato il suo alto impatto sociale: il bonus offre un aiuto concreto e reale ai genitori, supportandoli anche nel mondo del lavoro e aumentando il numero di bimbi coinvolti nei servizi dedicati alla prima infanzia. Il tutto gestito in un’ottica di digitalizzazione e semplificazione, grazie alla nuova piattaforma 'Bandi on Line' di Filse che offre un servizio veloce ed efficiente agli utenti. Tutto questo significa lasciare più denaro nelle tasche dei cittadini: lo abbiamo fatto non solo con il bonus asili nido ma anche garantendo il trasporto ferroviario gratuito per gli under19 o scontato del 50% per gli under25 che vanno a scuola o all’università e l’azzeramento o la riduzione della maggiorazione regionale sull’Irpef per il 90% dei contribuenti liguri".

All’iniziale dotazione di 8 milioni di euro sono stati aggiunti altri 10 milioni di euro per garantire la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, centri bambini e bambine, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera). Alla scadenza dei termini, sono state complessivamente 3.455 le domande pervenute per un importo totale di oltre 18 milioni 155mila euro di contributi richiesti. In particolare, sono 385 le domande da parte di famiglie con Isee compreso tra 30mila a 35mila euro, a cui si aggiungono 3.070 domande con Isee fino 30mila euro. Il contributo riconosciuto alle famiglie, per un massimo di undici mensilità, è fino a 500 euro mensili (in relazione alle spese di frequenza sostenute) in caso di Isee fino a 30mila euro e fino a 300 euro mensili in caso di Isee maggiore di 30mila euro e non superiore a 35mila euro.

Nel frattempo, è stata predisposta la graduatoria complessiva di tutte le domande pervenute in ordine di Isee. La graduatoria sarà pubblicata nei prossimi giorni. Dalla presentazione del bando, Filse ha assistito 1.730 famiglie, che hanno chiesto chiarimenti o supporto attraverso la mail o il numero telefonico dedicato.

