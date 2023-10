Bimby e Folletto: nuova boutique in centro, anche per le riparazioni

Vorwerk Italia continua a espandere la sua rete di flagship store Vorwerk Point, in partnership con gli imprenditori locali del retail, dedicata ai due brand iconici Vorwerk: Bimby, il robot da cucina multifunzione che da più di 45 anni aiuta e appassiona gli italiani in cucina, e Folletto, il sistema di pulizia modulare presente da oltre 85 anni nelle case degli italiani.

Il nuovo Vorwerk Point di largo XII Ottobre a Genova, il cinquantesimo in Italia, è stato inaugurato nei giorni scorsi, ed è il primo in Italia così strutturato. Si compone infatti di due unità: la prima è il classico Vorwerk Point dedicato ai clienti Folletto e Bimby, attuali e futuri, in cui gli esperti dei prodotti Vorwerk accolgono i visitatori in un'area esperienziale in cui i clienti vivono e interagiscono con le marche Vorwerk, con adiacente un'area tecnica per le riparazioni just-in-time.

A questa si aggiunge uno spazio di ulteriori 5 vetrine e 2 porte di accesso tutto dedicato al robot da cucina Bimby e al suo mondo di gusto e praticità. Si tratta di un'innovativa area-incontro, dove gli appassionati di cucina o coloro che si approcciano per la prima volta a Bimby, hanno l'opportunità di sperimentare in prima persona le potenzialità del robot da cucina per eccellenza. L'area show-cooking diventa multimediale per assicurare che nessun dettaglio sfugga alla vista, e le comode sedute consentono ai partecipanti di seguire le dimostrazioni con tutto agio.

La gestione dell'area Bimby è affidata ai team di vendita locali, che si occuperanno di organizzare dimostrazioni, corsi di cucina, laboratori e molto altro, garantendo un'agenda sempre ricca di eventi.

Il servizio dei Vorwerk Point più apprezzato tra quelli offerti ai clienti dai Vorwerk Point è sicuramente l'assistenza tecnica e la riparazione on the spot, con possibilità di ritiro a domicilio dell'apparecchio, riparazioni su prenotazione, servizio di consegna lampo, avviso via sms e altro ancora. Gli apparecchi vengono peraltro riconsegnati in un'esclusiva confezione.

Tutti gli interventi sono svolti nel laboratorio del Vorwerk Point e sono garantiti dalla presenza di esperti qualificati, che hanno ricevuto formazione specifica direttamente dalla casa madre Vorwerk. Riparazioni e altri interventi, in garanzia e non, vengono infatti eseguiti just-in-time nell'80% dei casi.

Ma i Vorwerk Point offrono molto di più, come la vendita di accessori, ricambi, consumabili e merchandising, prodotti complementari pensati per tutti coloro che amano la casa e apprezzano la qualità del marchio Vorwerk.

Infine, in linea con il modello di vendita diretta che da sempre contraddistingue la multinazionale tedesca, attraverso i Vorwerk Point è possibile prenotare una dimostrazione a domicilio del sistema di pulizia Folletto VK7s e del robot da cucina Bimby TM6, proposti esclusivamente dalla rete di vendita diretta Folletto e Bimby tramite dimostrazioni personalizzate sui bisogni del clienti e sempre coinvolgenti.