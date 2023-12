Quali sono le aziende di Genova con il maggiore fatturato, e quelle maggiormente in crescita

Iren Mercato, Costa Crociere e Duferco Energia: queste sono le aziende che occupano il "podio" di quelle con il maggior fatturato nella Città Metropolitana di Genova. Tutte e tre società per azioni con sede legale nel capoluogo, con un fatturato rispettivamente di quasi tre miliardi di euro, due miliardi e duecentocinquantasei milioni, e due miliardi e centonovanta milioni. Cifre da capogiro svelate da ReportAziende con i dati del 2022 forniti da BigData.it. Certo, altri numeri rispetto alle migliori aziende italiane in assoluto come Gestore dei Mercati Energetici Spa con sede a Roma, con un fatturato che supera il centinaio di miliardi.

Rimanendo nel genovesato le migliori aziende, dopo le prime tre, figurano Iplom con sede a Busalla (fatturato di 1'497'309'323 euro), e poi le genovesi Ego Energy (1'191'445'851 euro), Erg Power Generation (1'128'858'454 euro), Metinvest Trametal (851'127'000), Alliance Healthcare Italia Distribuzione (849'360'727 euro), Ansaldo Energia (802'641'000 euro) e infine, a chiudere la top 10, Europam con 764'750'666 euro. Insomma, in generale a vincere è il settore dell'energia - spesso spinto dalla transizione ecologica e dalla ricerca sulle rinnovabili - pur con eccezioni notevoli come dimostra il colosso delle crociere.

Come abbiamo visto con Iplom, non tutti i colossi economici in realtà hanno sede a Genova: spicca, tra le prime 50 aziende della provincia, anche Eco Eridania che si trova nella zona industriale di Arenzano con 209'206'000 euro di fatturato, Faci di Carasco (154'104'268) e Relife Recycling di Sant'Olcese (110'800'710 euro).

Le migliori società per crescita

Andando a vedere alle migliori società per crescita, il portale paragona i fatturati del 2020 e del 2021 (occorre sottolineare però che il 2020 è stato un anno particolare e nefasto per molte aziende, tra pandemia e lockdown).

In cima a questa nuova classifica, sempre per quanto riguarda la Città Metropolitana di Genova, c'è T. Mariotti che costruisce navi da crociera di ultra lusso, yacht e imbarcazioni offshore, e che è passata da un fatturato di poco più di un milione di euro nel 2020 a più di 29 milioni nel 2021, registrando un +1901%. Grande aumento anche per Ruths, che progetta e costruisce generatori di vapore, da poco più di 6 milioni a 86 milioni di euro (+1309%). Infine, al terzo posto, Forni e Combustione che si occupa di impianti e strategie di recupero calore, da 513mila euro a più di 2 milioni e mezzo (+421%).

La classifica in Liguria

Se allarghiamo lo sguardo per considerare la situazione dell'intera regione, poco cambia: ai primi posti delle aziende con il fatturato maggiore ci sono sempre le genovesi, eccezion fatta per la Infineum Italia di Vado Ligure (Savona) che opera nel settore dell'industria chimica, con 1'246'048'884 di euro. All'undicesimo posto, poi la Coop Liguria che ha sede legale a Savona (mentre quella operativa è ad Arenzano) con 793'426'389 di euro. Infine, nelle prime 25 liguri, si trovano la Sanlorenzo Spa di Ameglia (La Spezia) che produce yacht con 464'178'000 di euro e Autostrada dei Fiori di Imperia (255'539'051).

Per quanto riguarda le migliori società liguri per crescita, il podio è occupato sempre dalle tre genovesi T. Mariotti, Ruths e Forni e Combustione.