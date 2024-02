Affitti, i prezzi medi nei vari quartieri e comuni della città metropolitana

I canoni di locazione continuano a crescere anche se a tassi inferiori rispetto al semestre precedente: l'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa registra +3,4% per i monolocali, + 3,0% per i bilocali e +3,2% per i trilocali.

I canoni di locazione sono in aumento in tutte le grandi città ma, in modo particolare, a Bari, Napoli e Verona dove si ricorre maggiormente agli affitti brevi.

Variazione percentuale canoni di locazione I sem23 rispetto al II sem22 Città Monolocale Bilocale Trilocale Bari 5,4 2,4 3,2 Bologna 3,5 3,9 5,6 Firenze 3,5 4,0 3,3 Genova 1,1 0,2 1,3 Milano 3,5 3,2 3,9 Napoli 4,2 4,1 2,8 Palermo 1,8 2,0 1,9 Roma 3,0 3,5 3,7 Torino 3,4 3,1 2,4 Verona 4,4 3,6 3,9 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Nei capoluoghi di provincia i canoni di locazione non hanno mai smesso di crescere e continuano la loro corsa al rialzo: +2,3% i monolocali, +2,5% i bilocali e +2,9% per i trilocali.

Si conferma la maggiore facilità di affitto per le soluzioni di “qualità”, ben arredate, posizionate in zone servite e luminose. Resta sempre elevata l’attenzione ai costi condominiali.

Canoni medi mensili (espressi in Euro) Città Monolocali Bilocale Trilocale Bari 380 523 655 Bologna 602 734 885 Firenze 577 699 817 Genova 321 415 500 Milano 775 1068 1453 Napoli 448 620 783 Palermo 309 427 525 Roma 613 797 988 Torino 330 453 568 Verona 464 611 722 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Nel primo semestre del 2023 il 70,1% ha cercato casa in affitto come scelta abitativa, con una lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando la percentuale era pari al 71,2%. In questa categoria rientrano coloro che non riescono ad acquistare o volutamente scelgono l’affitto. Aumentano i contratti stipulati da chi cerca per motivi di studio che passano da 3,8% a 5%, sostanzialmente stabili quelli stipulati per motivi di lavoro (da 25% a 24,9%).

Nella prima parte del 2023 si sono stipulati prevalentemente contratti con le fasce più giovani di età, comprese tra 18 e 34 anni (45,5%), in leggero aumento rispetto al 44,3% dell’anno scorso. I dati sui contratti stipulati nella prima parte del 2023 segnalano un aumento di quelli a canone transitorio che ora si attestano intorno al 25,4% (da 20,7% di un anno fa).

Tiene ancora il canone concordato ma occorre capire quanto ancora potrà essere appetibile alla luce dell’aumento della domanda che trascina al rialzo i canoni sul libero mercato.

Prezzi affitti primo semestre 2023

GENOVA CITTÀ

Centro-Principe-Oregina Monolocale Bilocale Trilocale

CENTRO STORICO 400 500 600

CENTRO STORICO - MOLO 400 500 600

OREGINA Nd Nd 450

SAN TEODORO - DINEGRO Nd 400 500

SAN VINCENZO 500 650 800

Cornigliano-Sampierdarena

CORNIGLIANO 210 400 500

SAMPIERDARENA 210 400 500

Voltri-Pegli-Sestri

PEGLI - CENTRO - ZONA STAZIONE 300 400 500

PEGLI - MULTEDO 300 350 400

PEGLI - VARENNA - SAN CARLO DI CESE 250 350 400

PRÀ Nd 350 400

SESTRI – VIA MERANO – PARCO VILLA ROSSI - ALTURE 250 350 450

SESTRI PONENTE 250 300 400

VOLTRI 320 380 400

Certosa-Ponte Decimo

BOLZANETO Nd 350 400

RIVAROLO 250 300 400

ZONA PONTEDECIMO - SAN QUIRICO 180 220 350

Marassi-Molassana-San Fruttuoso

MARASSI 300 400 450

MOLASSANA - SAN GOTTARDO 300 400 500

MONTESIGNANO Nd Nd 400

SAN FRUTTUOSO 400 450 600

Castelletto-Foce-San Martino

BORGORATTI 300 400 500

FOCE 450 600 700

SAN MARTINO 500 600 700

STURLA - BOCCADASSE 350 450 600

Quarto-Quinto

QUINTO Nd 450 500

GENOVA PROVINCIA Zona Monolocale Bilocale Trilocale

ARENZANO C 450 550 600

ARENZANO P Nd 450 500

BUSALLA C Nd 250 300

BUSALLA - LOCALITÀ SARISSOLA P Nd 250 300

CARASCO C 280 350 400

CARASCO P 150 180 200

CASELLA C Nd 200 350

CHIAVARI - LEVANTE C 300 400 450

CHIAVARI - LEVANTE P 250 300 400

CHIAVARI - CENTRO C 300 400 450

CHIAVARI - CENTRO STORICO - ZONA MARE C 400 500 600

CHIAVARI - PONENTE C 400 500 600

CHIAVARI - PONENTE P Nd 350 450

CHIAVARI - SAN RUFINO P Nd 300 350

COGORNO C 300 350 400

COGORNO P 280 300 350

MIGNANEGO P Nd 200 300

MONTOGGIO C Nd 200 300

RAPALLO C 350 450 550

RAPALLO P 250 350 450

RAPALLO - VIA MAMELI C 350 450 550

RAPALLO - VIA MAMELI P 300 370 500

SANT'OLCESE C 150 250 300

SANT'OLCESE P 150 200 300

SAVIGNONE C Nd 200 300

SAVIGNONE P Nd 200 250

SERRA RICCÒ P Nd 300 350

SESTRI LEVANTE P 300 400 550

VALBREVENNA C Nd Nd Nd



Legenda:

C=Centro

S=Semicentro

P=Periferia

Nd=Non disponibile

Canoni di locazione in € mensili.