Aeroporto, cinque privati interessati. Toti: "Segno dell'importanza dello scalo"

"L'ingresso dei privati nell'aeroporto di Genova è la strada giusta". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato le ultime notizie relative ai cinque gruppi che avrebbero risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dal Cristoforo Colombo: Msc, Costa Crociere, 777 Partners, Levorato Marcevaggi e la cordata Spinelli e Hapag-Lloyd. Secondo Toti: "L'affollamento di privati che bussano alla porta per avere un ruolo industriale, che sia legato alla logistica, al cargo o ai passeggeri, è segno dell'importanza dello scalo".

Il presidente della Regione si è detto ottimista: "Abbiamo investito molto anche in termini monetari e stiamo costruendo una parte importante della nuova aerostazione che lo modernizzerà. Sono certo che con la crescita delle crociere, con l'importanza dei nostri porti, l'aeroporto di Genova nel prossimo futuro avrà un balzo importante".

Non teme invece la 'concorrenza' del futuro collegamento veloce ferroviario con Milano: "Sono due cose molto diverse - afferma Toti- la Liguria da sempre cresce nonostante l'asfissia delle sue infrastrutture, se dovesse anche arrivare a una sovrabbondanza, non avrebbe che da rallegrarsi. Il collegamento ferroviario veloce con Milano sarà utile per il traffico turistico, business e merci. L'aeroporto di Genova con la sua capacità di pista, il collegamento con le stazioni crocieristiche, la sua posizione di city airport è uno scalo importante: i primi vagiti si vedono con compagnie che tornano come Lufthansa e Klm. I collegamenti stanno crescendo e stiamo lavorando anche per aumentare quelli con l'hub di Fiumicino di Ita, peraltro già superiori ad altri scali italiani".

