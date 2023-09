Due rapine in poche ore, arrestato minorenne

Da pochi giorni in Italia, proveniente dalla Francia, avrebbe rapinato due persone a distanza di poche ore. Protagonista della vicenda un 16enne di origini tunisine, arrestato dagli agenti del commissariato Cornigliano.

I fatti risalgono all'8 agosto. Il giovane ha preso di mira prima un anziano di 83 anni, portandogli via il borsello in via Spataro a Sampierdarena. Poi, meno di tre ore dopo, ha derubato una donna del cellulare in via Avio.

L'anziano si è rivolto alla polizia, che, grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e alla descrizione della vittima, è riuscita a rintracciare il giovane. Fermato, ha detto di voler tornare oltralpe.