Torta Paradiso, la ricetta di un grande classico

Italiano

Ecco la ricetta conosciuta in Liguria, soffice, fragrante e delicata.

La torta Paradiso è un grande classico diffuso in tutta Italia, ma ogni regione ha le sue varianti.

Iniziamo montando in una ciotola i tuorli d'uovo con lo zucchero a bagnomaria.

Uniamo il succo di limone, la metà dello zucchero a velo vanigliato e, mescolando, la fecola di patate.

Aggiungiamo al tutto gli albumi montati a neve con il restante zucchero a velo, facendoli incorporare con l'aiuto di una spatola.

Versiamo il composto in una teglia imburrata e facciamo cuocere in forno a 180 gradi per 25 minuti.

Photo credits: Ig@simona_rizzo29