Biscotti di Halloween: ricetta facile e veloce 

La festa di Halloween è ormai diffusa in moltissimi Paesi di tutto il mondo e viene celebrata in modi diversi, dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, fino al famoso rito del dolcetto o scherzetto (trick-or-treat in inglese). Per festeggiare questa festa con “gusto”, vale la pena provare una ricetta facilissima per preparare biscotti “spaventosi”.

Preparare questi dolcetti può essere anche un modo divertirti con i tuoi bambini, soprattutto nella fase della decorazione, ma questa ricetta è perfetta anche per stupire e mettere alla prova i tuoi amici, magari durante una festa a tema: chi avrà il coraggio di mangiare lapidi e pipistrelli?

Occorrente

Per preparare i biscotti di Halloween ti servirà:

una spianatoia, o un piano di lavoro

un mattarello

diverse formine

pellicola alimentare o cera d’api

una teglia

pasta di zucchero

pasta frolla

Ingredienti pasta frolla

300 gr di farina

120 gr di burro

150 gr di zucchero

1 uovo intero

1 tuorlo d'uovo

1 bacca di vaniglia

1 pizzico di sale

Preparazione

Per preparare i biscotti di Halloween iniziare dalla pasta frolla: disporre su una spianatoia (come questa in silicone e facilmente ripiegabile, davvero comodissima) la farina a fontana, aggiungere il burro, leggermente ammorbidito, al centro e iniziare ad amalgamarli con la punta delle dita; poi aggiungere zucchero, uova e l’interno della bacca di vaniglia e impastare il tutto, lavorando gli ingredienti con le mani, partendo dal centro e premendo man mano la farina, fino ad ottenere un impasto omogeneo e non appiccicoso.

A questo punto formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola alimentare (o, per un’alternativa ecologica, nella cera d’api, come questa qui) e riporlo in frigorifero per 30 minuti.

Trascorso il tempo di riposo riprendere la frolla dal frigo, lavorarla un po’ con le mani e poi, su un piano leggermente infarinato, stenderla aiutandosi con un mattarello.

Tagliare la pasta con le formine (queste qui sono 13 e sono le più acquistate per il loro ottimo rapporto qualità prezzo), poi sistemare i biscotti su una teglia rivestita con carta forno e infornare in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare.

Decorazione

E poi arriva la parte più divertente della ricetta: le decorazioni. Per decorare i biscotti di Halloween, puoi preparare la pasta di zucchero in casa (con glucosio, acqua, gelatina in fogli, coloranti alimentari, zucchero a velo e glicerina) o acquistarla già fatta, sia nella confezione singola (come questa bianca da 700gr) sia nelle confezioni multipack, con pasta di zucchero di diversi colori (questa qui è la più acquistata su Amazon!).

Iniziamo dalla mummia: con un po’ di pasta di zucchero gialla crea gli occhi, formando dei pallini da schiacciare direttamente sulla sagoma del biscotto; poi fai due pallini neri più piccoli e appoggiali su quelli gialli schiacciati. Taglia quindi delle strisce di pasta di zucchero bianca e disponile sul resto del biscotto, per simulare le bende della mummia.

Poi passiamo alle piccole lapidi: stendi la pasta di zucchero nera con un mattarello e con la formina usata per tagliare i biscotti, taglia anche la pasta di zucchero e applicala sopra al biscotto. A questo punto, con la pasta di zucchero bianca, simula delle piccole scritte e poggiale sopra alla lapide.

E infine è il turno dei pipistrelli, puoi procedere come per il rivestimento delle lapidi: stendi la pasta di zucchero nera, taglia la sagoma del pipistrello e ponila sopra al biscotto. Puoi fare gli occhi dei pipistrelli utilizzando la pasta di zucchero rossa: sembreranno davvero arrabbiati!

Per quanto riguarda “l’impiattamento”, posiziona i biscotti su un vassoio in modo da formare un cimitero davvero spaventoso (ma buonissimo da mangiare!).

