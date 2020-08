Ubriaco e violento al bar, ferisce due poliziotti

La polizia ha arrestato un 43enne albanese per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale e per danneggiamento.

Poco dopo le 17 di mercoledì 5 agosto 2020 una pattuglia è intervenuta all'interno di un bar in via Camozzini a Voltri in quanto il 43enne, pesantemente ubriaco, dava calci alle sedie e importunava gli avventori. I poliziotti faticosamente hanno cercato di calmarlo, ma il corpulento soggetto li ha minacciati, spinti, strattonati e colpiti con pugni e graffi (10 e 15 giorni di prognosi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel tragitto verso la Questura il 43enne ha anche danneggiato a testate l'auto di servizio tanto da autolesionarsi e indurre gli operatori a trasportarlo in ospedale. L'uomo, pregiudicato, è stato processato con rito per direttissima questa mattina.