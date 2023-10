Coppia finge di voler fare shopping, poi apre il registratore di cassa e ruba

Hanno fatto finta di essere clienti interessati all'acquisto di un paio di occhiali ma solo per avvicinarsi al registratore di cassa indisturbati. È stata arrestata così una coppia di 30enni italiani, entrambi pregiudicati, per furto aggravato in concorso.

Lunedì nel tardo pomeriggio, i due sono entrati in un negozio di via XX Settembre e si sono finti interessati a effettuare una visita oculistica per poi acquistare un paio di occhiali: in un momento di distrazione del commesso, però, hanno aperto furtivamente il registratore di cassa impossessandosi del denaro all'interno.

Si sono allontanati subito ma il personale del negozio si è nel frattempo accorto del furto e ha chiamato i carabinieri: è arrivata sul posto una pattuglia della radiomobile che ha trovato la coppia nelle vie limitrofe, l'ha bloccata e arrestata.

Nel corso dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Genova è stata anche arrestata una 30enne italiana, pregiudicata, perché evasa dai domiciliari: i militari infatti non l'hanno trovata all'interno della sua abitazione, per cui si sono attivate subito le ricerche che hanno permesso di rintracciarla in un'altra casa.