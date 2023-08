Spaccio in Val Bisagno, 25enne nei guai

I carabinieri della stazione di Molassana hanno denunciato a piede libero un genovese di 25 anni.

I militari di pattuglia in Val Bisagno sono transitati per via San Felice e hanno notato il giovane, fermandolo per un controllo. Dalla perquisizione sono emersi oltre dieci grammi di hashish e un bilancino di precisione. Successivamente è stata controllata anche l'abitazione del 25enne, dove sono stati trovati circa tremila euro, probabile provento dell'attività illecita, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Droga e denaro sono stati sequestrati mentre il genovese, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.