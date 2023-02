Usa l'auto come centrale di spaccio, arrivano i carabinieri

Un genovese di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale genovese per essere stato trovato a spacciare in via De Vincenzi, in Val Bisagno.

L'uomo, gravato da alcuni precedenti, è stato sorpreso dai carabinieri all’interno del proprio veicolo mentre cedeva della cocaina a un 30enne.

Sono quindi scattati i controlli con perquisizione personale e domiciliare, attraverso i quali sono stati trovati altri 25 grammi di varie sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana ed ecstasy). I carabinieri hanno poi recuperato anche sostanza da taglio, un bilancino di precisione e la somma di 300 euro probabile provento dell'attività illecita.