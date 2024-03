Centenaria immobile a letto con la badante morta accanto

Una donna di circa 70 anni è morta in un'abitazione di Uscio dove si trovava per assistere una centenaria, che è rimasta per un giorno intero a letto impossibilitata a muoversi.

L'allarme è scattato poco dopo le 20 di lunedì 25 marzo 2024. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Rossa di Gattorna ma purtroppo per la badante non c'è stato nulla da fare.

Il tempo di avvisare il magistrato di turno dell'accaduto e l'anziana centenaria è stata trasferita in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per accertamenti. A parte lo spavento, la donna è parsa in discrete condizioni.

