Cane strappato alla famiglia adottiva, il Comune lo ridà a chi lo aveva abbandonato

Dalle braccia della sua padroncina a quelle dell'ex proprietaria che undici mesi fa lo ha abbandonato.

È la storia di Tyson, un cane arrivato al canile Monte Contessa a marzo 2022 dopo essere stato lasciato denutrito in un appartamento vuoto e con un cartello che diceva "non possiamo più tenerlo".

Lì qualcosa è andato storto: nessuno ha denunciato l'abbandono e il simil Pitbull è rimasto in custodia nel rifugio sopra Sestri Ponente fino ad ora. Condizione che ha permesso legalmente alla proprietaria di ripresentarsi oggi e riprenderselo. Da marzo dello scorso anno Tyson ha vissuto al canile e ha conosciuto l'amore e le cure delle volontarie che lo hanno portato in passeggiata, curato dall'artrite e sfamato.

Due settimane fa era entrato nella sua nuova famiglia in stallo ma non sono bastate le suppliche della bambina e nemmeno quelle degli educatori per fermare l'ex proprietaria che se lo è ripreso come un pacco dimenticato all'ufficio oggetti smarriti.

Sulla vicenda il Comune tramite l'Ufficio animali ha risposto alle volontarie del canile che: "Preme informarvi che a tutela del benessere del cane Tyson, già sottoposto in passato a stress dovuto alla nota situazione, è in corso una verifica della linearità della procedura così come deciso dall'Ass.Corso, al fine di evitare che tali episodi possano ripetersi in futuro nonché attuare azioni correttive laddove opportuno".