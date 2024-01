'Trenino' di Casella, al via la seconda fase di manutenzione straordinaria

Lunedì 8 gennaio, come anticipato, parte la seconda fase dei lavori all'infrastruttura della Ferrovia Genova Casella. Le attività prevedono interventi manutentivi al ponte Cortino, alla sede ferroviaria e alla linea aerea di contatto, nonché la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tracciato.

Il servizio verrà pertanto svolto in modalità mista: sulla tratta Genova-Campi con il treno e sulla tratta Campi-Casella con il bus.

Per consentire ai passeggeri un agevole interscambio tra i due sistemi, sono state apportate temporanee modifiche agli orari di alcune corse, sia dei treni sia dei bus sostitutivi, in arrivo e in partenza alla stazione di Campi.

Gli orari sono consultabili sul sito ferroviagenovacasella.it e nelle stazioni.