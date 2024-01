Lascia auto in doppia fila e intralcia tutta la città

Un'auto posteggiata in doppia fila in via Jori ha paralizzato il traffico in città.

Da Certosa fino al centro dalle 16 di mercoledì 10 gennaio si è proceduto a passo d'uomo, con suoni di clacson, auto che tentavano l'inversione e pattuglie della polizia locale impegnate su tutte le diramazioni possibili per far defluire il serpentone di auto.

Il "casus belli" una macchina lasciata in sosta vietata in un senso unico, in una zona densamente popolata e piena di attività commerciali in chiusura e pendolari in spostamento. Unica soluzione: la rimozione forzata. Ma anche far arrivare il carro attrezzi a destinazione non è stata impresa semplice, tanto che alle 17.30 la situazione non era ancora risolta.

Per la tempesta perfetta del traffico genovese, a questo evento si aggiunge un tir rimasto incastrato in via Berghini con ripercussione su Marassi, Quezzi e centro e un autoarticolato che ha percorso la sopraelevata ed è stato intercettato e sanzionato alla Foce.

A Certosa la viabilità è stata ripristinata alle 18.