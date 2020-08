Rubava la corrente elettrica per coltivare cannabis indoor. Arrestato 53enne

I Carabinieri di Torriglia, in collaborazione con i colleghi di Chiavari, hanno arrestato martedì mattina , un uomo di 53 anni per la

coltivazione di 500 piante di marjuana che teneva in casa.

Le piante erano custodite in diverse stanze, appositamente dotate di un impianto di ventilazione ed illuminazione artificiale.

È stato anche accertato che l’impianto era abusivamente allacciato alla rete pubblica.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno anche rinvenuto un discreto quantitativo di sementi ed hanno sequestrato lampade e ventilatori per un valore di oltre 20.000 euro.

L'uomo dovrà rispondere di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica.