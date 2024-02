Sradica un tombino e spacca il finestrino di un'auto per rubare una borsa

Ha sradicato un tombino e ha spaccato il vetro di un'automobile per rubare all'interno dell'abitacolo. Protagonista un 25enne che è stato notato da un passante e poi arrestato dalla polizia. È successo intorno alle ore 6 di sabato 24 febbraio 2024 in piazza dello Statuto, nei pressi di via Gramsci.

Il malvivente è stato notato mentre mandava in frantumi il deflettore e il finestrino di un’auto, per poi allontanarsi con una borsa trovata all'interno. I poliziotti sono intervenuti in pochi minuti e hanno avvistato il fuggitivo sulla scalinata che conduce in via Prè, dopo un breve inseguimento l'hanno bloccato.

Nel frattempo è stata anche avvisata la proprietaria dell'automobile che, arrivata sul posto, ha constatato i danni subiti ed è tornata in possesso della borsa griffata contenente gli effetti personali che il ladro aveva portato via.

