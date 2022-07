Si ribalta una betoniera, conducente grave al San Martino

Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 6 luglio 2022 nella zona di Tiglieto.

Un uomo alla guida di una betoniera, mentre percorreva la strada fra Garrone e il lago di Ortiglieto, ha sfondato il guard rail ribaltandosi nel bosco sottostante.

I Vigili del fuoco sono accorsi in massa da Ovada, Genova e Savona e sono riusciti a estrarre l'uomo da sotto la macchina operatrice grazie a speciali cuscini sollevatori. Sul posto anche il personale del 118 per i primi soccorsi, l'uomo ferito è stato portato in ospedale con l'elicottero Grifo in codice rosso.