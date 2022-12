Suicidio assistito, raccolta firme per una proposta di legge regionale

C'è anche la Liguria tra le sette regioni pronte a partire con la raccolta delle firme a inizio 2023 per una proposta di legge regionale sul suicidio assistito, promossa dall'associazione Luca Coscioni. Le altre regioni sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

"Nel giugno 2022 - ricorda l'associazione Luca Coscioni - è morto Federico Carboni, prima conosciuto come 'Mario', dopo oltre 20 mesi di calvario fisico e giudiziario causato dal servizio sanitario regionale. L'azienda sanitaria unica Regione Marche (Asur) è stata responsabile della disapplicazione della sentenza 242/2019 Cappato/Antoniani, che, alla presenza di 4 condizioni, configura come non punibile l'aiuto al sucidio assistito in Italia per una persona 'il cui proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli'".

"Non andò meglio - prosegue l'associazione -, dopo di lui, a Fabio Ridolfi (la cui impasse lo costrinse a scegliere la sedazione profonda che per ore sottopose la famiglia alla visione del loro caro addormentato con il corpo sottoposto a continui spasmi) e ad Antonio (vittima degli stessi ostacoli prima di ottenere il via libera, ora deciderà quando e se procedere)".

"A tre anni dalla sentenza della Corte Costituzionale e a un anno e mezzo dalla grande adesione popolare in occasione del referendum continuiamo ad attendere un cenno dal Parlamento. Servirebbe - spiegano dall'associazione - una legge che migliorasse quanto deciso dalla Consulta, eliminando le discriminazioni oggi in atto tra i malati, che chiedono di poter accedere alla morte assistita (e includendo anche malati che non sono in possesso di trattamenti di sostegno vitale)".

"Nel frattempo - concludono - le Regioni possono e devono in autonomia applicare questa sentenza che ha portata di legge direttamente applicabile. Innanzitutto devono fornire risposte alle persone malate senza tempi dilatati e possono emanare una legge regionale in grado di determinare tempi e procedure certe, dalla richiesta all'accesso alla tecnica, senza ulteriori ostruzioni. Con questo obiettivo parte, con la ricerca di volontari e autenticatori su tutto il territorio nazionale, la raccolta firme utile alla presentazione di una proposta di legge regionale in grado di evitare ulteriori torture di Stato".