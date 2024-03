Spray al peperoncino e ubriachi molesti sui bus, Ugl: "Servono agenti a bordo"

Non si arrestano gli episodi violenti a bordo degli autobus di Amt, secondo quanto riferisce Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna.

"Domenica 3 marzo - racconta il sindacalista - attorno alle 22 sulla linea 699 rissa a bordo con ausilio di spray al peperoncino, sono intervenute le forze dell'ordine. Venerdì sera, linea 1, 18.35 a Pegli, dei ragazzi hanno spruzzato spray al peperoncino, è intervenuta la polizia di Stato. Ancora venerdì, sempre verso le 18, sul 199 un uomo in evidente stato di ebbrezza ha infastidito dei passeggeri fino a provocare la caduta a terra di un malcapitato".

"Noi denunciamo i fatti e proponiamo soluzioni concrete - prosegue Piccardo -, servono agenti della locale a bordo, Amt invece di pagare dei privati privi di autorità trovi un accordo economico con il Comune per impiegare gli agenti della locale. Noi ricorriamo ai media quando non siamo ascoltati in azienda, operiamo nel solo interesse dei lavoratori e degli utenti".

"Non dobbiamo fare dichiarazioni atte a ingraziarci i dirigenti - spiega il sindacalista -, sarebbe troppo facile dire che va tutto bene e che i lavoratori non hanno problemi, ma così facendo verremmo meno all'impegno preso con i lavoratori stessi, sarebbe semplice per noi far fare dichiarazioni di comodo dai nostri associati, dichiarazioni atte a nascondere i problemi".

"Le soluzioni ci sono, proprio in questo momento di cambiamenti e rinnovamenti della mobilità cittadina abbiamo il dovere di fare tutte le proposte per migliorare le condizioni di lavoro", conclude Piccardo.