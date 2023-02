Oltre cento dosi di cocaina, tre arresti nei vicoli

In seguito agli episodi di violenza sessuale avvenuti da inizio anno nel centro storico genovese (qui l'ultimo), i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno rafforzato i controlli serali e notturni, con l'impiego di numerosi militari in divisa e in abiti civili.

Dagli accertamenti compiuti è emerso che alcune delle vittime si sarebbero recate nei vicoli per acquistare e consumare sostanze stupefacenti, per cui sarebbero venute a contatto con alcuni stranieri, spesso centro-africani, che avrebbero poi approfittato della maggiore vulnerabilità degli acquirenti per compiere forzatamente atti sessuali.

L'incremento della già intensa attività di controllo del territorio ha permesso nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio di arrestare in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio (fatta salva la presunzione di innocenza) tre stranieri, due senegalesi (di età compresa tra i 30 e i 40 anni) e un 20enne dello Zambia.

I tre sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale dai militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri Genova Centro, in collaborazione con la polizia locale. Sono stati trovati in possesso complessivamente di oltre cento dosi di cocaina, sostanza da taglio e materiale di confezionamento, e di circa tremila euro, probabile provento dell'attività di spaccio. I tre sono stati portati in carcere a Marassi.