Piove l'intonaco dal sottopasso a Pegli: "Serve un intervento urgente"

Doppia interrogazione in consiglio comunale a Genova, martedì 15 febbraio, per discutere delle condizioni del sottopasso di piazza Porticciolo a Pegli. A puntare il dito sulla questione sono stati i consiglieri comunali Lorella Fontana, Lega, e Mauro Avvenente, Italia Viva.

Il problema nasce dal fatto che nei giorni scorsi alcune porzioni di intonaco si sono staccate dal soffitto del sottopasso, cadendo a terra e senza per fortuna ferire nessuno. Occorre però adesso intervenire: "È un punto assolutamente indispensabile per i pegliesi - sottolinea Fontana - e credo sia necessario un intervento di ripristino per permettere ai cittadini il passaggio".

Avvenente spiega: "È il sottopassaggio più importante di Pegli perché permette ai cittadini di spostarsi dalla strada a monte al lungomare proprio laddove c'è la fermata dell'autobus. Ho visto insieme ai cittadini che dal soffitto si sono staccate ampie parti di intonaco che hanno scoperto un'altra parte ammalorata e incrostata di ruggine. Auspichiamo che ci siano le condizioni per sgravare il soffitto dal materiale ancora appeso malamente, per trattare il ferro arrugginito e ripristinare l'intonaco com'era. Magari aggiungendo una mano di vernice per eliminare le scritte".

L'assessore Pietro Piciocchi ha risposto confermando quanto successo, e dicendo che verrà istituito un sopralluogo nei prossimi giorni al fine di intervenire presto.