Accende la sigaretta sul bus nonostante le proteste, si sfiora la rissa a bordo

Rissa sfiorata sul bus in via San Quirico alle 20,30 di martedì 19 settembre, quando un passeggero si è acceso una sigaretta non curandosi dei divieti.

Sia l'autista sia diverse altre persone sull'autobus hanno invitato l'uomo a spegnere la sigaretta così - dopo varie discussioni - quest'ultimo ha accettato. Dopo pochi minuti, però, si è riacceso un'altra sigaretta: questa volta non sono bastati gli inviti e si è sfiorata la rissa a bordo. Alcuni passeggeri, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, hanno chiamato il 112.

Il sindacato Ugl riferisce che dopo circa mezz'ora, non avendo visto autorità in arrivo, dopo aver fatto scendere il fumatore indisciplinato, l'autista ha ripreso la corsa. Altri attimi di tensione nella notte, verso l'1,30 sempre a San Quirico, quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a creare problemi, con urla e musica ad alto volume: sono intervenute diverse pattuglie per sanare la lite.

"Da tempo - dice Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna - segnaliamo comportamenti di questo tipo, sopratutto nei weekend: nelle ore serali le sigarette a bordo sono una costante, gli autisti si fermano e invitano al rispetto dei regolamenti. Purtroppo gli autisti sono soli contro tutti e tutto. Peraltro, avevamo più volte richiesto che venisse verificato il corretto funzionamento del telefono di bordo prima di mettere in servizio i bus, sopratutto in orari in cui le forze dell'ordine sono in quantità notevolmente ridotte, invece molto spesso e pericolosamente la fonia non funziona".