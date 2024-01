Tenta di scappare dalla polizia, arrestato con due etti di droga

Inseguito e arrestato. Questa la sorte di un ventenne, finito in manette a Sestri Ponente con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Poco dopo le 3 di mercoledì 3 gennaio 2024, i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale, transitando in largo Coppi, hanno notato tre giovani confabulare tra loro con fare sospetto.

Alla vista della volante, i tre hanno cercato di nascondersi. Immediatamente fermati e identificati, hanno mostrato un atteggiamento nervoso, in particolare il 20enne, che nascondeva nello zaino un sacchetto contenente 107,32 grammi di cannabis.

Il giovane, mentre si avvicinava all'auto di servizio per essere accompagnato in questura, ha cercato di darsi alla fuga e contestualmente di liberarsi di un altro involucro contenente 99,66 grammi della stessa sostanza. Dopo un breve ma non semplice inseguimento, il ragazzo è stato raggiunto e tratto in arresto.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato insieme alla somma di 45 euro, probabile provento dell’attività illecita. Questa mattina il processo per direttissima.