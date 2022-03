Lite in strada a Sestri, poliziotta morsa da un cane

Momenti di concitazione intorno alle 22 di venerdì 18 marzo 2022 in via Ciro Menotti a Sestri Ponente. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, che ha fermato una ragazza di 24 anni con due cani e un automobilista. Quest'ultimo è stato poi lasciato andare, mentre la ragazza è stata trattenuta.

La donna si è mostrata molto poco collaborativa e altrettanto i due cani, che, percependo il momento di tensione, hanno iniziato a digrignare i denti fino a usarli, sia uno contro l'altro, che contro una poliziotta. L'agente si è recata al pronto soccorso ed è stata refertata con otto giorni di prognosi.

I due cani sono stati portati al canile municipale di monte Contessa dalla Croce Gialla: il piccolo in fermo, per il grande è stato chiesto il sequestro. La ragazza è stata portata in questura e denunciata per lesioni aggravate e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e sanzionata per ubriachezza, omessa custodia e mal governo di animali.