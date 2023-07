Si cambia in auto prima di andare in spiaggia, per poco non la derubano

Hanno tentato di rubare lo zaino di una bagnante, ma sono stati fermati e arrestati. È successo a Sestri Levante nel pomeriggio di sabato 8 luglio 2023, dove, i militari del Nucleo Operativo avevano intrapreso un servizio di osservazione a seguito della segnalazione di alcuni bagnini, che avevano notato aggirarsi tra i lettini e gli ombrelloni due ragazzi con atteggiamento sospetto.

A finire in manette sono stati due ventenni di origine nordafricana, che, approfittando di un attimo di distrazione, hanno tentato di impossessarsi dello zaino di una ragazza, che si stava preparando per andare in spiaggia, proprio di fronte a uno stabilimento balneare del lungomare sestrese.

La giovane aveva parcheggiato la propria autovettura e, mentre si stava cambiando, aveva lasciato il bagagliaio aperto. Con grande destrezza, credendo di non essere stati notati, i due si sono avvicinati al veicolo e, mentre uno faceva da palo, l'altro ha afferrato lo zaino. Ma non sono riusciti ad allontanarsi perché gli uomini dell'Arma, che stavano seguendo i loro movimenti, li hanno fermati ancora con la refurtiva in mano.

I due nordafricani sono stati condotti in caserma e dichiarati in arresto. Sono stati trattenuti in camera di sicurezza e nella mattinata di lunedì sono stati presentati davanti al tribunale di Genova per l'udienza di convalida dell'arresto.