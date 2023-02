Disarcionata da cavallo, portata in elicottero in ospedale in codice rosso

Una ragazza di 14 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio 2023 presso il centro ippico Lo Sperone in via Villa Ragone a Sestri Levante.

Sul posto sono intervenute le automediche Tango 1 e 2, un'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso e i vigili del fuoco con l'elicottero Drago. La giovane ha riportato un trauma cranico e addominale.

La giovane, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata portata in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.