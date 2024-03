Carenze igieniche e telecamera per spiare i dipendenti, multato barista

Il proprietario cinese di un bar è stato denunciato per violazioni igienico sanitarie legate alla carenza di pulizia, manutenzione e modalità di conservazione degli alimenti, e per la presenza, senza autorizzazione, di un apparato di videosorveglianza, utilizzato per riprendere i lavoratori.

La sanzione è scattata in seguito a un servizio di controllo alla sicurezza sui luoghi di lavoro nel comune di Serra Riccò, messo in atto dai carabinieri della locale stazione e dell'Ispettorato del Lavoro, con il supporto dell'Asl genovese.

Irrogate sanzioni per 4.000 euro. Nell'ambito degli stessi controlli è stato anche denunciato il legale rappresentante di un circolo privato.