Serpente trovato per strada, si cerca il proprietario

"Proprietario cercasi". Questo il titolo di un post, apparso mercoledì 1 febbraio 2023 sulla pagina Facebook di Enpa Genova, sezione indipendente di Enpa, che gestisce un Cras (Centro recupero animali selvatici) con l'obiettivo di reimmettere la fauna selvatica in libertà.

"È stato rinvenuto questo serpente del grano molto giovane in via Storace a Sampierdarena. Date le piccole dimensioni - si legge nel post - confidiamo che sia scappato erroneamente a qualcuno, il proprietario è invitato a contattarci il prima possibile per avviare le pratiche della restituzione".

L'Enpa di Genova ha un proprio sito internet (enpagenova.org) e si può contattare allo 010 7212178 oppure via mail (genova@enpa.org). La sede è aperta tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 9 alle 18. Le attività della sezione possono essere supportate con donazioni, per tutte le info consultare il sito.