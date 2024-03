Agguato a Monza con bastoni e tubi: daspo per 14 tifosi del Genoa

Quattordici provvedimenti di Daspo, della durata da uno a cinque anni, per altrettanti tifosi del Genoa ritenuti i responsabili degli scontri avvenuti lo scorso 10 dicembre fuori dallo stadio di Monza. I provvedimenti sono stati disposti dal questore della città lombarda

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti quel giorno, intorno alle ore 14 a un'ora dall'inizio della partita, un gruppo di tifosi genoani, a bordo di alcuni minivan e auto, in prossimità della rotonda di viale Stucchi e viale Sicilia avevano fermato la marcia, scendendo con i volti coperti e armati di bastoni, tubi idraulici in plastica dura e aste di bandiera. L'obiettivo era raggiungere l'abituale punto di ritrovo della tifoseria ultras del Monza presente lungo viale Sicilia e in procinto di spostarsi in gruppo verso il gate di ingresso della curva sud, al fine di giungere a uno scontro.

L'agguato era stato bloccato dall'intervento del personale in servizio di ordine pubblico, evitando il contatto con la tifoseria locale. Gli agenti della Polizia di Stato avevano quindi identificato i partecipanti alle intemperanze, uno dei componenti del gruppo genoano aveva però reagito con violenza aggredendo il dirigente del servizio di ordine pubblico, spintonandolo e facendolo cadere a terra. Era stato bloccato e identificato mentre la polizia cercava di respingere il resto del gruppo ultras che voleva, nel frattempo, sottrarlo al controllo. Nuovamente bloccati, venivano compiutamente identificati e poi fatti risalire sui propri mezzi e portati nel settore a loro dedicato, dopo aver perquisito le vetture e sequestrato tutte le armi e gli oggetti atti a offendere in loro possesso.

Successivamente sono stati avviati gli accertamenti e sono scattati i provvedimenti di Daspo: undici della durata di un anno, due della durata di tre anni e uno della durata di cinque anni, periodi in cui questi tifosi non potranno accedere agli stadi. Dodici dei supporter genoani colpiti dai provvedimenti amministrativi hanno un’età compresa tra i 16 e i 22 anni, uno di 25 anni e uno, quello resosi protagonista dell'aggressione, di 45 anni. Sono tutti residenti tra Genova e provincia tranne uno, di Alessandria. Sei sono recidivi, già colpiti da provvedimenti di Daspo o con precedenti penali. Motivo per cui è scattata anche l’aggravante con conseguente imposizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite del Genoa.

