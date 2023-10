Trasporti, sciopero "per la sicurezza a bordo degli autobus"

Il sindacato Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero per la giornata di lunedì 6 novembre 2023. "Come tutti sappiamo - dichiarano dal sindacato -, lo sciopero è una delle poche armi a disposizione dei lavoratori per rendere edotta l'opinione pubblica sul malessere e sui problemi, che siamo costretti a vivere quotidianamente nell'attività lavorativa e in questo caso si tratta della sicurezza a bordo degli autobus".

"Abbiamo constatato - spiega Cub Trasporti - che su questo problema molti fanno orecchie da mercante, per prime le forze politiche (di maggioranza in Comune e Regione), che credono di aver risolto il problema, sottoscrivendo dei pezzi di carta come il 'protocollo sulla sicurezza', oppure presentando interrogazioni comunali (articolo 54 presentate dal gruppo Lega e dal gruppo Vince Genova), che portano a minimizzare il problema, mentre le opposizioni tacciono. Una barzelletta".

"Noi sorvoliamo su queste piccolezze - proseguono - e andiamo avanti con il monitoraggio sulle linee serali a rischio e con gli scioperi, come quello che si terrà il giorno 6 novembre. Eh si, siamo cocciuti e vogliamo che si arrivi a una soluzione definitiva del problema sicurezza, perché lavoratori e utenti ne hanno pieno diritto".

"A questo sciopero ne seguiranno altri, perché sussistono molte altre problematiche da trattare. Siamo stufi di essere presi in giro", concludono.