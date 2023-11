Notte di Halloween: tre minori ricoverati per abuso di alcol

Notte di eccessi per la festa di halloween e vendita di alcoolici a minorenni con tre ricoveri in ospedale per coma etilico a Santa Margherita Ligure. Lo riporta l'Ansa.

Il primo caso venti minuti dopo la mezzanotte sul lungomare dove è stato soccorso un ragazzo di 16 anni, pochi minuti dopo, poco distante, in via Milite Ignoto, un coetaneo e stato prelevato da una ambulanza.

Intorno alle 2 nella stessa zona è stata trovata in stato di incoscienza per intossicazione etilica una ragazza di 16 anni. Sul posto il personale medico del 118, i militi della Croce Bianca e Volontari del Soccorso di Rapallo e Croce Rossa di Santa Margherita Ligure. Sono stati avvertiti i carabinieri impegnati a controllare la vendita di alcool ai minorenni e anche lo spaccio di sostanze stupefacenti nei locali della movida.