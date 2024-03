Si scaglia contro i carabinieri e danneggia l'auto di servizio

Un 50enne originario dell'Ungheria è stato arrestato a San Fruttuoso. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto presumibilmente all’assunzione di droga, si è scagliato contro i carabinieri che l'hanno fermato per un controllo.

È stato bloccato e portato in caserma, ma durante il tragitto ha continuato a dare in escandescenze lesionando il finestrino dell'automobile di servizio. Alla fine è stato ricoverato presso una struttura sanitaria per poi essere recluso nel carcere di Marassi.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di un'ecuadoriana e un italiano di 60 anni. La donna dovrà scontare presso il proprio domicilio una pena di più di due anni per la commissione di reati contro il patrimonio, mentre l’uomo, già sottoposto dal divieto di avvicinamento alla persona offesa, dovrà scontare la pena presso la casa circondariale di Marassi per reati contro la persona.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp