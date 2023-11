Rumori molesti dall'appartamento, trovate cocaina e marijuana

I carabinieri del comando provinciale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Intensificate le pattuglie del nucleo radiomobile, delle stazioni e dei nuclei operativi. Centinaia le persone identificate in questo weekend a Genova e provincia.

Arrestate e denunciate complessivamente otto persone per furti in danno di esercizi commerciali, rapine, stupefacenti, resistenza e violenza sessuale. Tra questi, un nigeriano di 30 anni con pregiudizi di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri sono intervenuti a seguito di segnalazione di schiamazzi nell'abitazione del giovane situata nella zona di Sampierdarena. Il trentenne è stato sorpreso a consumare sostanza stupefacente. Perquisito, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e 30 di marijuana e della somma di denaro contante, presumibile provento dell'illecita attività.