Calcinacci caduti da un palazzo: riaperto dopo due giorni corso Martinetti

A Sampierdarena, dopo due giorni, è stato riaperto corso Martinetti, chiuso domenica 1 ottobre a causa della caduta di calcinacci dal cornicione pericolante di un palazzo.

La strada era stata chiusa dalla polizia locale all'altezza del civico 19, in entrambi i sensi, sia per i pedoni sia per i veicoli, nel tratto tra via Farini e via Vasco da Gama: un problema per chi doveva recarsi all'ospedale Villa Scassi, costretto a passare per via Balbi Piovera.

L'edificio è stato messo in sicurezza dai proprietari con un'impalcatura e la situazione è tornata alla normalità martedì 3 ottobre, poco prima delle 18. Dunque ora si può accedere al Villa Scassi anche da corso Martinetti.