Cocaina e hashish, giovane spacciatore arrestato a Sampierdarena

Tradito dal nervosismo. Così la polizia di Stato di Genova ha arrestato un 18enne per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 20.45 di martedì 30 gennaio gli agenti di una volante, mentre transitavano in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, hanno notato il giovane agitarsi alla vista delle divise ed hanno deciso di controllarlo, trovandolo in possesso di 48 grammi di sostanza stupefacente e di 210 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

In particolare il 18enne aveva nascosto 45 grammi di hashish sotto una calzamaglia aderente adesa alla gamba

all'altezza del ginocchio e 3 grammi di cocaina sotto la soletta delle scarpe; inoltre, sempre all'interno delle

scarpe, il giovane aveva occultato due lame cutter.

La successiva perquisizione presso la residenza del ragazzo ha consentito agli operatori di rinvenire, sotto

il materasso, un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Fissata per questa mattina la direttissima.