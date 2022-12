Rapina 30enne in pieno centro e lo morsica per fuggire

I carabinieri di Carignano hanno arrestato per rapina un 20enne di origini somale, irregolare e con precedenti.

Il giovane in questione, mentre si trovava in via XX Settembre, era stato sorpreso mentre cercava di rubare il portafogli a un uomo di 30 anni, straniero. Quando quest'ultimo si è accorto del furto ha cercato di reagire, ma il ragazzo, per fuggire, gli ha morsicato una mano e un braccio.

I carabinieri, arrivati sul posto, lo hanno rintracciato nelle vie limitrofe e lo hanno arrestato.