Cene a 100 metri sul tetto del Wtc, cercasi gestori

Aperto il bando per la gestione di un rooftop restaurant al Wtc.

Al 19esimo piano della torre San Benigno, progettata da Piero Gambacciani, si potranno godere aperitivi e cene al tramonto o sotto le stelle, su una terrazza panoramica da cui apprezzare Genova in tutta la sua bellezza, dalla Lanterna al promontorio di Portofino.

Per ora il locale è vuoto e da restaurare, tutte le specifiche del bando, compresa la richiesta annuale di affitto, si possono trovare a questo link: https://www.wtc.genova.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2021-a/

Anche Genova inizia, dunque, a sfruttare i suoi edifici verticali, in questo caso siamo a 102 metri, per offrire ai clienti un'esperienza a un "passo" dal cielo come le grandi metropoli, si pensi a New York o come altre città italiane dove svettano nelle prime posizioni i rooftop restaurant di Milano.