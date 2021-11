Picchia la compagna e le ruba il reddito di cittadinanza: arrestato

"Abbiamo solo litigato, andate via". Ma, guardando lo sguardo terrorizzato della donna, gli agenti della polizia hanno capito cosa su nascondesse dietro quella facciata. Un 38enne genovese è stato arrestato per lesioni personali aggravate.

Da mesi la sua compagna, residente a Rivarolo, viveva un incubo: violenze, minacce, insulti, privazione di amicizie, affetti e lavoro. Il violento le aveva anche rubato la carta del reddito di cittadinanza, privandola di fatto dell'unica fonte di sostegno economico.

Per paura delle ritorsioni dell’uomo non lo aveva denunciato, fino a questa lite. La donna è stata ricoverata con 10 giorni di prognosi con lividi e ferite al collo e al volto e un forte stato d’ansia.

Lui, che ha parecchi precedenti per vari reati, è stato processato per direttissima questa mattina.