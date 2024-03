Maxi rissa fuori dal locale con bottiglie, cinghie e bastoni: 5 giovani denunciati

Erano davanti a un locale tra piazza Ernesto Savio e via Cornigliano e, probabilmente dopo qualche bicchiere di troppo, hanno iniziato a litigare. E dalle parole si è passati presto ai fatti con una rissa a suon di bottiglie di vetro, cinghie e bastoni che avrebbe inizialmente coinvolto una ventina di persone.

È successo verso le 6,30 del mattino di ieri, domenica 17 marzo: sul posto, per riportare la tranquillità, è arrivata la polizia di Stato, ma gran parte delle persone era già riuscita a scappare. Gli agenti hanno comunque trovato e denunciato per rissa in concorso cinque giovani stranieri di età compresa tra 31 e 21 anni.

In più il 21enne, che ha riportato diverse ferite per fortuna non gravi, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Villa Scassi di Sampierdarena dai volontari della Croce Bianca di Cornigliano.

